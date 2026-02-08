Uppgifter: United lägger bud på Militão

Manchester United vill stärka försvarslinjen inför nästa säsong.

Enligt spanska uppgifter har klubben lagt ett bud på Real Madrids mittback Éder Militão.



Efter en säsong med defensiva svackor ser Manchester United behov av en erfaren mittback. Enligt Fichajes uppges klubben ha erbjudit 40 miljoner euro, cirka 425 miljoner kronor, för Real Madrids brasilianske försvarare Éder Militão.

Real Madrid ska enligt uppgifterna inte helt avfärda budet, utan ser ett potentiellt värde i att släppa spelaren och frigöra utrymme i lönebudgeten.



Militão, 28, har varit en viktig del av laget och har bland annat vunnit Champions League. Han har kontrakt med Madrid till juni 2028 och står noterad för 189 tävlingsmatcher.