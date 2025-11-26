Uppgifter: Utländsk tränare klar för HIF

Helsingborgs IF står utan huvudtränare.

Enligt Expressen är Stevie Grieve, 38, klar som ny coach.

Skotten köps loss från finska SJK.

Foto: Bildbyrån

Det var strax efter säsongsavslutningen mot Oddevold som Helsingborgs IF meddelade att man går skilda vägar med huvudtränaren Klebér Saarenpää. Sedan dess har superettan-sjuan stått utan en tränare.

Fram tills nu.

Enligt Expressen är finska SJK:s tränare Stevie Grieve klar som ny huvudtränare för Helsingborgs IF. Tidningen skriver att 38-åringen från Skottland har skrivit på ett kontrakt med HIF och köps loss från avtalet i Finland. Kontraktet med SJK ska ha innehållit en utköpsklausul, enligt Expressen.

Grieve har tidigare rapporterats vara HIF:s huvudspår i tränarjakten.