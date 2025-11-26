Uppgifter: Utländsk tränare klar för HIF
Helsingborgs IF står utan huvudtränare.
Enligt Expressen är Stevie Grieve, 38, klar som ny coach.
Skotten köps loss från finska SJK.
Det var strax efter säsongsavslutningen mot Oddevold som Helsingborgs IF meddelade att man går skilda vägar med huvudtränaren Klebér Saarenpää. Sedan dess har superettan-sjuan stått utan en tränare.
Fram tills nu.
Enligt Expressen är finska SJK:s tränare Stevie Grieve klar som ny huvudtränare för Helsingborgs IF. Tidningen skriver att 38-åringen från Skottland har skrivit på ett kontrakt med HIF och köps loss från avtalet i Finland. Kontraktet med SJK ska ha innehållit en utköpsklausul, enligt Expressen.
Grieve har tidigare rapporterats vara HIF:s huvudspår i tränarjakten.
