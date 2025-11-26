Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Utländsk tränare klar för HIF

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Helsingborgs IF står utan huvudtränare.
Enligt Expressen är Stevie Grieve, 38, klar som ny coach.
Skotten köps loss från finska SJK.

250405 Helsingborgs startelva inför fotbollsmatchen i Superettan mellan Helsingborg och Sandvikens IF den 5 april 2025 i Helsingborg.
Foto: Bildbyrån

Det var strax efter säsongsavslutningen mot Oddevold som Helsingborgs IF meddelade att man går skilda vägar med huvudtränaren Klebér Saarenpää. Sedan dess har superettan-sjuan stått utan en tränare.

Fram tills nu.

Enligt Expressen är finska SJK:s tränare Stevie Grieve klar som ny huvudtränare för Helsingborgs IF. Tidningen skriver att 38-åringen från Skottland har skrivit på ett kontrakt med HIF och köps loss från avtalet i Finland. Kontraktet med SJK ska ha innehållit en utköpsklausul, enligt Expressen.

Grieve har tidigare rapporterats vara HIF:s huvudspår i tränarjakten.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt