Uppgifter: Wallinder klar för Mjällby

Robin Wallinder är på väg till Mjällby.

Enligt Sportbladet är övergången helt klar.

Målvakten väntas ansluta gratis i vinter.

Målvakten Robin Wallinder, 26, sitter på ett utgående avtal med Östers IF. Succékeepern har tidigare kopplats ihop med Mjällby, som en potentiell ersättare till Noel Törnqvist som lämnar klubben för Serie A och Como i vinter. Även Nederländska Go Ahead Eagles, med svenskduon Victor Edvardsen och Oscar Pettersson i truppen, har gjorts aktuell för Wallinder.

– Vi kom fram till att det inte kommer att bli någon förlängning i Öster, så jag gör mitt sista år i klubben. Så alla vet om det, sa målvakten till Smålandsposten i slutet av september.

Nu uppger Sportbladet att dealen är klar och att Wallinder kritar på för serieledaren Mjällby. Dit kommer han, enligt uppgifterna, att ansluta gratis i samband med att kontraktet med Öster går ut i vinter, och ersätter Törnqvist i målet.

Robin Wallinder gör sin andra säsong i Öster sedan han anslöt från Gefle 2024. Han har en bakgrund i Gais och Häckens akademiverksamheter.