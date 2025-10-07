Vålerenga vill köpa loss från HBK: ”Vår önskan”

Vinicius Nogueira är utlånad från Halmstads BK.

Nu vill norska Vålerenga köpa loss spelaren.

– Det är vår önskan, säger sportchefen Joacim Jonsson till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Halmstads BK lyckades inte ordna fram ett nytt arbetstillstånd till brassen Vinicius Nogueira, 23, och på det norska transferfönstrets sista dag i vintras lånades ytterspringaren ut till Vålerenga i ett avtal som sträcker sig över resten av 2025. I låneavtalet ingår dessutom en köpoption som gör det möjligt för den norska klubben att köpa loss Nogueira permanent.

Så ser det också ut att bli, meddelar den svenske sportchefen Joacim Jonsson.

– Det är en spelare vi önskar vidare hos oss, säger Jonsson till Fotbollskanalen.

Vålerenga-bossen bekräftar dessutom att klubben önskar köpa loss Vinicius Nogueira från HBK.

– Det är vår önskan, ja, säger han.

Nogueira har kontrakt med Halmstads BK över 2027. Denna säsong har han svarat för två mål och två assist på 21 ligamatcher för Vålerenga, som är sjua i den norska högstaligan efter 24 omgångar.