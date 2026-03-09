Vill plocka in Cibicki: ”Hoppas att han skriver på”

Pawel Cibicki dömdes nyligen för penningtvättsbrott.

Nu kan den klubblöse anfallaren vara på väg att skriva på för ny klubb.

– Vi hoppas att han skriver på, säger Bosnien Hercegovinas SK:s tränare Adnan Zukancic till Skånesport.

Foto: Bildbyrån

I oktober ifjol stod det klart att IFK Värnamo och Pawel Cibicki brutit i förtid.

Anfallaren, som i januari dömdes för penningtvättsbrott, har sedan dess stått utan fotbollsklubb (i november skrev han på för futsalklubben FC Plisat), men nu kan han vara på väg att skriva på för en ny klubb.

Skånesport rapporterar att den ex-allsvenske anfallaren spelade en halvlek med division 3-klubben Bosnien Hercegovinas SK i helgen och klubben hoppas nu även signa anfallaren.

– Jag känner Pawel privat sedan tidigare och han har tränat med oss ett par veckor. På den här nivån är han fantastisk: han ser hela planen på ett annat sätt och gör sina medspelare bättre. Naturligtvis skulle det betyda mycket för oss om han skulle välja oss och det ligger ett kontrakt på bordet. Vi hoppas att han skriver på, säger klubbens tränare Adnan Zukancic.

Förra säsongen noterades Cibicki för tolv framträdanden i allsvenskan.