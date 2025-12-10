VSK har kontaktat Magnusson: ”Har ett stort sug”

Västerås SK är på jakt efter en ny sportchef och har kontaktat Billy Magnusson, enligt Expressen.

I november lämnade den förre sportchefen Landskrona Bois efter 19 år.

– Om det dyker upp något erbjudande ska jag tänka på det, säger han till HD.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Juliette Vural

Västerås SK, som i år tog sig upp till allsvenskan med hjälp av Kalle Karlsson i ledning, söker nu en ny sportchef efter Karlssons flytt till Hammarby.

För tillfället agerar Mikael Lustig tillfällig sportchef, med en viktig roll i valet på Kalle Karlssons ersättare.

Enligt Expressen har VSK nu kontaktat Billy Magnusson angående jobbet. Billy Magnusson har under 19 år varit hos Landskrona Bois, där han bland annat varit huvudtränare och senast sportchef, innan han i november lämnade in position.

I en intervju med HD tidigare i november kommenterade Magnusson att han var öppen för ett nytt uppdrag.

– Det stänger jag inga dörrar för. Jag har ett stort sug. Det handlar inte om att jag inte har någon ork. Men var sak har sin tid. Om det dyker upp något erbjudande ska jag tänka på det. Man får väl göra en jobbannons, sa Magnusson till HD.

Expressen uppger även att VSK varit i kontakt med IFK Norrköpings tidigare sportchef Magni Fannberg, som meddelade att han inte var intresserad. Tidningen spekulerar också vidare i att Mikael Lustig kan få jobbet permanent, vilket VSK-ordföranden Magnus Breitholtz kommenterar.

– Nej, inte idag. Men vem vet i framtiden, han kan säkert bli en bra sportchef. Men nu kommer han ha väldigt stort fokus på att hjälpa till med att rekrytera en permanent sportchef, sa Breitholtz till VLT i måndags.