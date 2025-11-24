Officiellt: Matos blir tränare i Swansea

Det blev ingen Kim Hellberg i Swansea.

Nu står det klart att Vítor Matos tar över klubben i stället.

Foto: Alamy

Swansea har presenterat sin nya huvudtränare. Det är portugisiske Vítor Matos som tar över Championship-klubben.

Kontraktet med ”The Swans” sträcker sig till sommaren 2029. Matos kommer dessutom att leda matchen mot Derby County på tisdag.

Matos kommer senast från Maritimo i den portugisiska andraligan.

Tidigare har Kim Hellberg kopplats ihop med att ta över Swansea. Tidigare under måndagen stod det klart att han går till Middlesbrough i stället.