Officiellt: Matos blir tränare i Swansea
Det blev ingen Kim Hellberg i Swansea.
Nu står det klart att Vítor Matos tar över klubben i stället.
Swansea har presenterat sin nya huvudtränare. Det är portugisiske Vítor Matos som tar över Championship-klubben.
Kontraktet med ”The Swans” sträcker sig till sommaren 2029. Matos kommer dessutom att leda matchen mot Derby County på tisdag.
Matos kommer senast från Maritimo i den portugisiska andraligan.
Tidigare har Kim Hellberg kopplats ihop med att ta över Swansea. Tidigare under måndagen stod det klart att han går till Middlesbrough i stället.
