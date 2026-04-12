Beskedet: Nederländare tränar med Helsingborg

Silvester van der Water, 29, tränar med Helsingborg.

Det bekräftar klubben på sin hemsida.

Ytterforwarden står just nu utan klubb efter att ha brutit sitt kontrakt med den grekiska föreningen Panionios FC.

Helsingborgs IF meddelar på sin hemsida att van der Water kommer att besöka klubben under den kommande veckan för att träna med laget. Nederländaren är dessutom uttagen till Ligacupen Elit-matchen mot Landskrona.