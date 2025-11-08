Efter mirakelmatchen: “Kommer dö för det här i kvalet”

Det skulle inte gå.

Nu har Örebro SK, på ett mirakulöst sätt, säkrat en kvalplats i superettan.

– Vi kommer att göra allt för det här klubbmärket och för de som har burit oss hit – supportrarna, säger sportchef Enes Ahmetovic till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Med 21 omgångar spelade hade Örebro SK inte vunnit en enda match i superettan och var på god väg att åka ur serien.

Därefter kom den första segern i den 22:a omgången – mot Östersunds FK hemma på Behrn arena. Sedan dess hade sportklubben från Örebro samlat ihop tillräckligt med poäng för att göra den sista matchen mot Trelleborgs FF helt avgörande, för båda lagen.

ÖSK var i behov av en poäng för att säkra kvalplatsen – TFF var tvungna att vinna.

Det såg de också ut att göra, då Hugo Engström nickade in 1-0 i den 62:a minuten. På något sätt skulle dock ÖSK samla kraft, skapa sig en hörna på tilläggstid och Samuel Kroon träffa rätt med pannan.

Således har de svartvita säkrat en plats i kvalet där man kommer att möta HTFF eller Nordic United från Ettan.

– Vi måste hålla två tankar i huvudet, men den första reflektionen som finns där är att vi har lärt oss att respektera tuffa tider. Det är okej att fira att vi har gett oss själva chansen ikväll. Det andra är att vi har full jävla gas mot ett tufft kval där vi ska försöka göra allt för att komma vinnande ur det, säger sportchef Enes Ahmetovic till FotbollDirekt.

”De har kommit till jobbet och fått käftsmäll efter käftsmäll”

ÖSK-tränaren Patrik Haginge firar kvalplatsen. Foto: Bildbyrån.

Det såg inte allt för positivt ut under stora delar av den andra halvleken. Var någonstans gräver ni fram kvitteringsmålet?

– Ur den här säsongens historik, slår Ahmetovic fast.

– Jag håller med dig om att det inte såg bra ut, men det behöver det inte alltid göra för att ta poäng. Men, Trelleborg var bra på den här svårspelade mattan. Vi kämpade och slet, vi gav allt, men de hade ett litet övertag känner jag. När det var 10-15 minuter kvar kände man att “Okej. Vi ligger under, vi är ur” – men det var vi för ett par veckor sedan också. Får vi en chans måste vi ta den. Sedan är det lätt att säga i efterhand, för under många minuter kändes det över. Det är någonstans det fina med fotbollen, du kan aldrig köpa den eller förutspå den. Du kan bara få vad den ger dig på planen nästa dag. I det här fallet var det hjärtskärande för Trelleborg men vackert för oss. Det hade likväl kunnat vara det andra hållet.

Som nämnt dröjde det hela 22 omgångar innan Enes Ahmetovic Örebro tog sin första seger i Sveriges andradivision. Nu har man, på ett närmare mirakulöst sätt, kämpat sig till en kvalplats. Då menar sportchefen att hans spelare kommer att finna styrka i de som har lidit med resten av klubben hela säsongen. Supportrarna.

– Hur starka vi blir får vi visa på planen. Det är så det fungerar. När man lider, och det är ingen som ber om att få lida i livet, vilket vi har gjort tillsammans skapas starka band. Det här laget, med spelare och tränare, har slitit som fan. De har kommit till jobbet och fått käftsmäll efter käftsmäll. Någonstans har vi ändå lyckats resa oss tillsammans och gett oss chansen här. Vi kommer att dö för det här i kvalet. Vi ska ge allt och vi tror på oss själva. Men oavsett om det blir Hammarby eller Nordic är det två komplicerade motståndare där det kommer att vara tufft.

– Vi lovar att vi kommer att göra allt för det här klubbmärket och för de som har burit oss fram till det här läget – supportrarna. De sjöng 90 minuter i Sandviken när vi inte hade vunnit en match, och det var i omgång 21. De har burit oss fram, avslutar ÖSK-sportchefen.