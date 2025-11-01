Efter uppflyttningen: ”Vi ska dricka, fira och dansa”

Kalmar FF har tagit steget upp till allsvenskan efter en säsong i superettan.

Då menar mittbacken Lars Sætra att planen för kvällens firande är simpel.

– Vi ska dricka, vi ska fira, vi ska dansa, säger han till Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Mycket stod på spel inför matchen mellan Örgryte IS och Kalmar FF i den näst sista omgången av superettan.

Örgryte var i behov av seger för att fortsätta drömma om en direktplats till allsvenskan – Kalmar behövde bara en poäng för att säkra den.

Matchen skulle bortalaget från Småland vinna med 2-0 efter dubbla kassar av Saba Mamatsashvili – och mittbacken Lars Sætra höll inte igen efter det säkrade allsvenska kontraktet.

– Obeskrivlig känsla. Fantastisk. Vi har jobbat så hårt för det i år och vi lyckades, säger 34-åringen till Sportbladet.

Kvällens planer verkar KFF-mittbacken ha full koll på.

– Vi ska dricka, vi ska fira, vi ska dansa.



