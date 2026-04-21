Helsingborg testar portugisisk ytter
Under tisdagen meddelar Helsingborgs IF att de har besök av Jair Tavares. 25-åringen kommer att träna med HIF denna veckan.
Ytterforwarden är för närvarande utan klubb och kommer senast från litauiska Kauno Zalgiris. Tavares har tidigare representerat klubbar som Hibernian och Motherwell i Skottland samt Benfica.
Tavares har noterats för flera ungdomslandskamper för Portugal och är kusin med stjärnan Renato Sanches.
