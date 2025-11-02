Örebro SK upp på kvalplats – besegrade Utsikten

Örebro SK var i stort behov av en seger mot Utsiktens BK.

Då löste Antonio Yakoub och Ahmed Yasin biffen för hemmalaget.

Det innebär att ÖSK nu befinner sig på kvalplats.

Med två omgångar kvar att spela är Örebro SK i stort behov av en seger bottenmötet med Utsiktens BK på Behrn arena. Detta för att ha goda chanser att sno åt sig en kvalplats i den sista omgången där man ställs mot Trelleborgs FF.

För Utsiktens del skulle en seger innebära att man fortsatt har hopp om en direktplats i superettan nästa år.

Väl i Örebro var hemmalaget en jätteräddning från Oliver Gustafsson att ta ledningen tidigt i matchen.

Senare i den första akten var bortalaget millimeter från att tysta Behrn arena genom ett avslut som styrdes i burgaveln. I det efterföljande anfallet hade Ahmed Yasin ett bra läge att ta ledningen för hemmalaget.

När domaren blåste för pausvila var ställningen alltjämt 0-0.

I den andra halvleken dröjde det en knapp kvart innan det första målet föll. Det kom till efter ett inlägg som Oliver Gustafsson tappat och som ledde till att Antonio Yakoub kunde nicka in bollen i öppet mål.

Antonio Yakoub nickar in 1-0 för Örebro mot Utsikten som nu kommer bli tvungna att kvala sig kvar i Superettan om resultatet står sig! ⚫️⚪️ 📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/79kA83L2Rp — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) November 2, 2025

Åtta minuter senare skulle Utsikten kvittera matchen. Detta gå Kalipha Jawla spelades fram av Mass Sise som hade stångat till sig bollen.

Med en kvart kvar att spela hade Yasin ett skott i stolpen. Kort efter det sköt Jesper Modig i täck.

Med åtta ordinarie minuter kvar att spela skulle matchens tredje mål falla. Detta då Ahmed Yasin vek in i boxen och avlossade ett högerskott som innebar 2-1 för ÖSK.

Hemmalaget höll undan under de tio tilläggsminuterna och vann matchen. Det innebär att de nu har kopplat grepp om kvalplatsen inför den sista omgången.