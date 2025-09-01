KFF:s besked: Samuel Brolin har opererats

Samuel Brolin har opererats.

Detta bekräftar Kalmar FF via sin hemsida.

– Det känns såklart tungt att inte kunna bidra på planen den närmaste tiden, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Samuel Brolin har inte kommit till spel för Kalmar FF de senaste matcherna.

Nu meddelar Smålandsklubben att burväktaren har opererats, men någon prognos för när han kan vara tillbaka kommer KFF inte med vid denna tidpunkt.

– Det känns såklart tungt att inte kunna bidra på planen den närmaste tiden, men jag ska göra allt för att vara tillbaka så snart som möjligt. Under tiden vill jag bidra med energi och stötta laget vid sidan av planen.

Kalmar FF placerar sig just nu på andraplats i superettan, dock på liga många poäng som serieledande Örgryte.