Landskrona hämtade upp underläge i kaosderbyt

Under måndagskvällen tog Landskrona Bois mot Helsingborgs IF i årets första Skånederby.

Detta i en match som avbröts två gånger – innan hemmalaget hämtade upp ett 3-1-underläge till lika i slutminuterna.

De senaste årens derbyn mellan Landskrona Bois och Helsingborgs IF har ofta kantats av skandalscener. Under de två senaste åren har det bland annat kastats bengaler mellan de två lagens supportrar på Landskrona IP.



Under måndagskvällen var det dags för årets första Skånederby mellan lagen.



Den skulle Helsingborg börja klart bäst då man, efter tolv minuter, tog ledningen genom Oscar Aga.



Därefter skulle Landskrona kvittera matchen efter en dryg halvtimme, då Victor Karlsson nickade in 1-1.



Helsingborg svarade dock tämligen kvickt och gjorde 2-1 genom Adrian Svanbäck som snappade upp en svag hemåtpassning, rundade Bois-keepern och placerade in bollen.



Tidigt i den andra halvleken, tre minuter om man ska vara exakt, blev bortalaget tilldelade en straffspark varpå Wilhelm Loeper inte visade några nerver. 3-1 för HIF.



I samband med målet kastades det även in föremål på planen vilket ledde till att spelet avbröts. Spelarna gick då ut mot sidlinjen medan arena-speakern läste upp ett meddelande. Därefter kunde matchen fortgå efter en stund.



Med sex minuter kvar av matchen kom domaren att blåsa av spelet igen. Även denna gång var det på grund av ett inkastat föremål men nu blev avbrottet desto längre. Detta då ett matchmöte behövde hållas för att besluta om man skulle återuppta matchen eller inte.



Det gjorde den till sist, efter en halvtimme. Då reducerade Cameron Streete till 2-3 i den 95:e minuten och Kofi Asare kvitterade tre minuter senare.



Således var en minst sagt kaosartad kväll på Landskrona IP över.



Startelvor:



Landskrona: Pettersson – Bruzelius, Jonsson, Alvarez Perez, Rahmani – Egnell, Nilsson, Capotondi – Karlsson, Streete, Sylisufaj.



Helsingborg: Brattberg – Birkfeldt, Gudmann, Nilsson, Bengtsson – Loeper, Gigovic, Kjellnäs, Akimey – Svanbäck, Aga.