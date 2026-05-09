Norrköping studsade tillbaka – bortaslog Sundsvall

IFK Norrköping hade förlorat tre raka matcher.

Nu har man brutit den dystra trenden.

I dag bortaslog man nämligen Gif Sundsvall med 3-1.

Efter att ha inlett sin sejour i superettan med två raka segrar hade IFK Norrköping förlorat de tre efterföljande matcherna.

I dag gästade man Gif Sundsvall, som i sin tur stod på tre inspelade poäng, på Norrporten Arena.

Där skulle Christoffer Nyman ta ledningen efter 35 minuter spel, vilket skulle bli den första halvlekens enda mål.

I den andra dröjde det endast två minuter innan Hammarby-lånet Suwaibou Kebbeh kvitterade matchen. Därefter lade ”Peking” i en till växel.

Moutaz Neffati gjorde 2-1 efter 53 spelade minuter och inbytte Tim Prica skruvade läckert in det definitiva segermålet med drygt tio minuter kvar.

Det innebär att Norrköping nu har tagit nio poäng på sex matcher i den svenska andraligan.