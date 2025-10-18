Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Ny seger för KFF – vände och vann

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Kalmar FF fortsätter att gå starkt i superettan.
Denna lördag vände man och vann hemma mot IK Oddevold.
Slutresultatet blev 3–2.

Foto: Bildbyrån

Kalmar FF ser ut att vara på väg tillbaka till allsvenskan.
Denna lördag togs tre nya poäng hemma mot IK Oddevold, även om det började kämpigt.

Bortalaget tog nämligen ledningen i slutet av den första halvleken och ledningen höll sig till paus.

I den andra halvleken samlade sig dock KFF och genom mål av Malcolm Stolt och Saba Mamatsashvili lyckades man vända till 2–1.
Robert Gojani satte sedan dit 3–1 innan Albert Ejupi reducerade och fastställde slutresultatet till 3–2.

I och med dagens förlust så är nu Oddevold också matematiskt borta från uppflyttningsstriden.

