Örebro åkte på säsongens första förlust – föll stort mot Brage

Örebro SK åkte på säsongens första förlust i superettan efter 0–3 hemma mot IK Brage.

Gästerna avgjorde med tre mål i den andra halvleken.

Örebro såg länge ut att ha kontroll på matchenoch stod för en stabil första halvlek, men efter paus förändrades matchbilden helt.

Brage tog ledningen efter drygt en timmes spel genom Gustav Nordh, som skickade in ett distansskott i bortre hörnet.

Därefter föll målen snabbt för gästerna. John Stenberg styrde olyckligt in bollen i eget mål efter en hörna innan Pontus Jonsson fastställde slutresultatet till 3–0 med en chipp över målvakten.

– Tråkigt så klart. Jag tycker att vi gör en bra första halvlek där vi inte riktigt får hål på dem. Vi släpper in lite för billiga mål i andra halvlek, säger ÖSK-kaptenen Karl Holmberg i TV4:s sändning.

Segern innebär att Brage klättrar upp till andraplats i tabellen, medan Örebro ligger kvar på sjätte plats efter omgången.