Örgryte närmar sig allsvenskan: “Försöker stänga det ute”

Örgryte IS stormar mot allsvenskan 2026.

Trots det är spel i högstaserien det sista Andreas Holmberg tänker på just nu.

– Det är klyschigt, men vi behöver bara fokusera på det vi ska göra i varje match, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagen gick den 25:e omgången av superettan i mål. Samtidigt som Kalmar FF besegrade bottenlaget Örebro SK tog toppkonkurrenten Örgryte IS mot Landskrona Bois på Gamla Ullevi.

Siffrorna i matchen skrevs till 2-0 efter att Noah Christoffersson och Tobias Sana gjort varsitt mål i den första halvleken – och tränare Andreas Holmberg har landat i följande analys ett par dagar senare.

– Framförallt tycker jag att vi gjorde en bättre prestation än vi har gjort på slutet. Jag tycker att vi vinner välförtjänt och hade kunnat göra något mål till. Jag är jättenöjd med vårt höga försvarsspel och jag är nöjd med hur hotande vi är i vårt anfallsspel. En lite bättre prestation än vad jag har sett på slutet. Vi har haft en del segrar men vi har önskat lite mer i våra prestationer – och det fick vi i den här matchen, säger Holmberg till FotbollDirekt.

Ni har trots allt vunnit fem raka matcher nu. Men man kanske alltid ska leta efter utveckling?

– Ja, och det är det vi bygger hela vår kultur kring. Att vi försöker utvecklas och bli bättre, och då blir prestationen central för oss i det ledet helt enkelt.

Prestationer, utveckling, fem vinster i följd och serieledning. Det är minst sagt ett tecken på att sällskapet från Göteborg befinner sig på en bra plats just nu. Frågan är dock vad som har gjort att ÖIS nått upp till den nivå de presterar på?

– Jag tror att vi har en stor trygghet som lag. Dels hur vi spelar, dels med varandra och att vi hela tiden pushar varandra i vår träningsvardag för att bli bättre. Vi har en jävla tävlingskultur på våra träningar och det tror jag är det är därför.

”Jag kan inte styra alla spelares tankar”

Hur mycket vågar man blicka upp mot, och drömma om, allsvenskan?

– Man försöker att stänga det ute, helt. Det har vi jobbat med i ett och ett halvt, snart två års tid. Förra våren hade vi det kämpigt i starten på serien och lika lite som vi försökte påverkas av vår tabellposition då försöker vi att påverkas av vår position nu. Vi behöver bara fokusera på det vi ska göra i varje match och i nästa match. Det är klyschigt, men hela vårt tankesätt grundar sig i hur vi ska vara på nästa träning och hur central träningsveckan är. Det gör det ganska enkelt att inte fokusera på matcher längre fram än där vi är nu. Sedan kan jag inte styra alla spelares tankar men jag tror i alla fall att det är så vi gör när vi är här på ÖIS-gården i alla fall.

Är det någon spelare du har behövt “ta ner på jorden”?

– Nej, det har jag verkligen inte. Det är absolut inget sådant, slår Holmberg fast.

– Det jag vill se är att vi kör på träningarna, och gör de det får de drömma och tänka vad de vill. Men det ska inte påverka hur vi presterar på träning och match. Där har jag inte behövt ta någon individuellt utan det är mer som grupp ibland när de sover – men det har inget med vår tabellposition att göra.

Tobias Sana och Amel Mujanic firar 2-0 mot Landskrona Bois. Foto: Bildbyrån

Det återstår som sagt fem matcher i superettan innan vi vet vilka två lag som har direktkvalificerat sig för allsvenskt spel 2026. För att Örgryte IS ska nå dit betonar Holmberg vikten av stå för gedigna prestationer över samtliga spelminuter.

– Jag tror att det handlar om en helhet egentligen. Vi har försökt hitta tillbaka till en bra prestation över 90 minuter. Jag tycker att vi har delar i de senaste matcherna mot Umeå, Helsingborg och Trelleborg som har varit bra. Men vi har inte fått till en riktig fullträff över 90 minuter. Det tycker jag att vi snuddar vid mot Landskrona, dels med tanke på att de är ett jäkligt spelskickligt lag. Jag vet inte om de har haft så låg bollprocent. De slog oss visserligen i det, men jag tror att de leder bollinnehavsprocenten överlägset i superettan. Där är vi uppe och jämnar ut det på ett bra sätt, jag tycker att vi har otroligt många höga bollvinster och ett bra tryck i våra kontringar. Det handlar om att försöka få till den typen av prestationer, det är det vi fokuserar på.

”Det känns som att vi är i början på något”

I skrivande stund har Andreas Holmberg varit huvudtränare för Örgryte IS sedan början av 2024. Sedan dess har han lyckats knipa en femteplats under sin första säsong och leder nu serien med ett par omgångar kvar. Det menar Holmberg är ett resultat av det han vill uppnå med Göteborgslaget.

– Vi har kommit en bra bit på vägen. Det finns delar i vårt spel som jag är jäkligt nöjd med. Sedan finns det delar i vårt spel där vi kan bli bättre. Vi kan naturligtvis bli bättre på allt, men det finns saker som vi inte är klara med. Sedan tycker jag att vi har kommit väldigt långt när det gäller vår träningskultur och hur vi tränar. Där har vi kommit långt men det gäller bara att fortsätta utvecklas och inte vara nöjda. Vi är en bra bit på vägen.

Andreas Holmberg vill fortsätta utveckla alla delar av Örgryte – och det har han fått förtroende att göra. Detta då han, så sent som för tre veckor sedan, förlängde sitt kontrakt fram till slutet av 2028. Det menar han är ett sant privilegium.

– Det känns jäkligt bra, och det känns som att vi är i början på något. Även om jag var inne på att vi har kommit långt finns det alltid saker att göra bättre. Jag ser jäkligt mycket framåt mot att fortsätta jobba med den här gruppen och den här klubben som jag trivs så himla bra i, avslutar Holmberg.