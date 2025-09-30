Örgryte tog ny seger – nollade Landskrona Bois

Örgryte IS fortsätter att gå som tåget.

Ikväll inkasserades tre nya poäng.

Detta då Landskrona Bois besegrades med 2–0.

Foto: Bildbyrån

Örgryte IS fortsätter att leverera och ikväll togs femte raka segern i superettan.

Göteborgsklubben besegrade Landskrona Bois med 2–0 på hemmaplan efter två mål i den första halvleken.

Noah Christofferson satte dit 1–0 tidigt och strax före paus så satte Tobias Sana dit 2–0, vilket som sagt blev slutresultatet.

Med fem omgångar kvar toppar Örgryte alltjämt superettan, fyra poäng före Västerås SK som ligger på kvalplats.