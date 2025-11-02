Utsikten tvingas till kval efter förlusten mot ÖSK.

Då var tränaren Bosko Orovic långt från nöjd med försvarsspelet.

– Båda målen tillkommer där vi har minst två eller tre spelare övertaliga i box, säger han till HBO Max.

Utsiktens BK:s existens i superettan hänger på ett kvalmöte senare i höst. Det står klart efter att Göteborgsklubben föll mot bottenkonkurrenten Örebro SK tidigare under söndagen.

Efter 2–1-förlusten på Behrn arena i Örebro var Utsikten-tränaren Bosko Orovic minst sagt missnöjd med hur hans försvarsspelare skötte sig i samband med ÖSK:s mål.

– Om det är en spelare mot fem i box, och han gör mål, det är större chans att vinna på Eurojackpot. Så att du vet om det. Så att vi kan lära folk om fotboll, säger han till HBO Max efter slutsignal.

– Det ska vara omöjligt att göra mål då. Omöjligt. Det går inte. Det är omöjligt. Båda målen tillkommer där vi har minst två eller tre spelare övertaliga i box. Det är vårt egna fel, fortsätter han.

Utsikten ställs mot jumbon Umeå i sista omgången. För ÖSK väntar ett superdrama i sista matchen när Trelleborg, på samma poäng, står för motståndet.