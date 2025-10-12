Beskedet: Konkursansökan mot Utsikten läggs ner

En anställd i Utsiktens BK begärde klubben i konkurs.

Nu har konkursansökan återkallats av sökanden i tingsrätten.

– Vår verksamhet fortsätter utan påverkan, säger sporchef Michel Gonzalez i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Utsiktens BK har haft det kämpigt med ekonomin under den senaste tiden.

För ett par dagar sedan rapporterade GP att superettanklubben begärdes i konkurs av en anställd. Anledningen är att Utsikten ska vara skyldig den anställde 79 281 kronor för utebliven lön, semesterutbetalningar och telefonutlägg under perioden mellan maj och augusti 2025. Den anställdes konkursansökan lämnades in till Göteborgs tingsrätt under fredagen förra veckan.

Dagen efter rapporterna från GP gick göteborgsklubben själva ut och dementerade uppgifterna om att en konkurs var nära förestående.

”Utsiktens BK vill tydligt klargöra att föreningen inte har gått i konkurs. Det stämmer att klubben befinner sig i en utmanande ekonomisk situation, och vi arbetar aktivt med att stärka vår ekonomi långsiktigt. Men vi vill betona att någon konkurs inte är aktuell, och verksamheten fortsätter som vanligt”, skrev de i ett uttalande.

Nu står det också klart konkursansökan som lämnades in tingsrätten har återkallats av den sökandes ombud. Det meddelar Utsikten själva under söndagen. Således är ett konkursärende inte längre aktuellt för superettanklubben.

I ett besked till tingsrätten meddelar ombudet:

”Som ombud för sökande återkallar jag konkursansökan i ovan rubricerat mål och hemställer att målet avskrivs från vidare handläggning.”

Utsiktens sportchef, Michel Gonzalez, säger följande i en kommentar på klubbens hemsida:

– Vi är lättade över att tvisten är löst och att processen nu är avslutad. Det har förekommit felaktiga uppfattningar om att klubben skulle stå inför ett konkurs­hot, vilket inte är fallet. Vår verksamhet fortsätter utan påverkan.

Just nu befinner sig Utsikten på kvalplats i superettan.







