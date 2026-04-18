Varberg krossade Nordic United – Nioule tvåmålsskytt

Varbergs Bois har vunnit sin första match i superettan 2026.

Detta då man avfärdade nykomlingen Nordic United med 4-1.

Två av målen gjordes av Häcken-lånet Severin Nioule.

Med en förlust mot Östersunds FK och ett oavgjort resultat mot Sandvikens IF välkomnade Varbergs Bois nykomlingen Nordic United till Påskbergsvallen under lördagen.

Där skulle hemmalaget inleda starkt och ta ledningen redan i den fjärde minuten. Då slog Häcken-lånet Severin Nioule till för hemmalaget för första gången i matchen.

Därefter skulle Varbergs-spelaren Emil Hellman göra mål i fel bur vilket innebar ett kvitterat resultat. Innan den första akten var över hade dock Nioule hållit sig framme för andra gången i matchen och gjort 2-1.

I den andra akten dröjde det fram till den 94:e minuten innan Niklas Dahlström satte spiken i kistan för hemmalaget med sitt 3-1-mål. Än bättre blev det två minuter senare, då Aulon Bitiqi gjorde 4-1.

Segern var alltså Varbergs första i superettan i år vilket innebär att man står på fyra poäng. Nordic har i sin tur tre poäng på tre matcher.

