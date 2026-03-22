Abraham spelade sjuk: ”Helt död efteråt”

STOCKHOLM. Hammarby har haft bekymmer med sjukdomar i laget.

Paulos Abraham tror sig veta vem som är källan till utbrottet.

– Han ska alltid hälsa och pussa på alla, säger anfallaren efter matchen mot Sirius.

Paulos Abraham pratar med skrovlig röst och håller avstånd när han möter upp media efter matchen mot Sirius. Anfallaren spelade trots en svår förkylning.

– Jag kände mig tillräckligt bra för att inte sätta laget i fara. Jag kände att jag kunde trycka på och spela. Jag slet så mycket jag kunde. Men det var värt det till slut, menar Abraham.

23-åringen har känt av sjukdomssymtomen hela veckan. Vissa dagar har varit värre än andra.

– Det har varit okej de senaste dagarna. Sen igår kväll var det illa. Sen vet jag inte om jag bara intalade mig att det var bra idag på morgonen, men det kändes bättre iallafall och tillräckligt bra för att spela. Men sen efter i omklädningsrummet var jag helt död, berättar han.

Abraham är inte den enda spelaren i Hammarbys trupp som dragits med sjukdom den senaste tiden. Även Nahir Besara och Montader Madjed har känt sig krassliga. Men Abraham vet i alla fall vem han tror är den skyldiga till sjukdomsutbrottet.

– Jag tror det är Frankie Adjei. Han ska alltid hälsa och pussa på alla, säger Abraham med ett leende.

Hammarby vann semifinalen efter straffläggning. I finalen, som spelas den 14 maj, väntar regerande mästarna Mjällby.