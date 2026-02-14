AIK vände och vann – efter tidigt underläge

AIK och Gelfe möttes i svenska cupen.

Stockholmslaget kunde vinna, men låg under stora delar av matchen.

Foto: Bildbyrån

Gefle välkomnade AIK för att dra igång tävlingssäsongen med Svenska Cupen. Hemmalaget Gefle kunde ta ledningen redan efter 28 sekunder efter AIK-slarv. Målet gjordes ac Sandra Törnros.

– Det gick väldigt fort. De bollade lite där bak och då tänkte jag att jag går på direkt. Det var bara att stressa så mycket som möjligt och det gick ju vägen. Sådana mål händer inte så ofta, säger målskytten Sandra Törnros i Expressens sändning.

Men det damallsvenska laget kunde till slut vända, trots att man gick till halvtidsvila i underläge.

Med kvarten kvar kunde nyförvärvet Olivia Garcia sätta dit kvitteringen och bara minuter senare kunde ännu ett nyförvärv sätta sit ett mål. Lisa Björk gav AIK ledningen till 1–2, vilket även blev slutresultatet.

AIK tar därmed tre viktiga poäng i kampen om slutspel.

Startelvor:

Gefle: Gripenberg – Dahlgren, Löhman, Holmström, von Reedtz, Karlsson, Tiuraniemi, Westling, Bergqvist, Larsson, Dahlberg, Törnros.

AIK: Dannbäck – Sembrant, Tabata, Libakken Österås, Selin, Björnberg, Famili, Grabus, Oskarsson, Reidy, Kalske.