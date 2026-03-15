Ångrar sig inför speciella Bajenmötet: ”Jag backar”

STOCKHOLM. Patric Åslund hade en plan inför årets derbymatcher mot Hammarby: att terrorisera de grönvitas nya huvudtränare Kalle Karlsson som mittfältaren hade i VSK.

Men nu inför cupkvartsfinalen ångrar sig Djurgårdens 22-åring.

– Jag backar från det och fokuserar på oss själva i stället, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

”Man får väl terrorisera honom natten innan derbyna, skicka ett förbeställt sms som ploppar upp vid 04 på natten eller något”.

Patric Åslund gjorde ingen hemlighet i att det från och med nu blir extra speciellt för honom att möta Hammarby.

Mittfältaren hade Kalle Karlsson under flera säsonger i Västerås SK innan han sommaren 2024 anslöt till Djurgården för att ersätta Tottenham-flyktande Lucas Bergvall.

Inför årets säsong har Karlsson nu bytt grönvitt mot grönvitt, VSK mot Bajen – och redan innan allsvenskan ens hunnit kicka i gång får vi alltså ett derby mellan Hammarby och Djurgården i Svenska cupens kvartsfinal.

– Jättekul. Det är ju en asrolig match. Förväntningarna är höga på att det ska bli bra stämning och en rolig upplevelse, säger Åslund.

Tappat sin startplats – men imponeras av laget: ”En sjuk utmaning”

Hammarby gick rent i cupgruppspelet och gjorde 14 mål framåt, medan Dif efter fiaskopremiären mot Falkenberg spelade med kniven mot strupen i de återstående två matcherna. När FD frågar Djurgårdens mittfältare om laget kliver in som underdog i bortaderbyt på 3Arena rycker han något på axlarna.

– Jag vet faktiskt inte. Vi har också gjort bra matcher och jag har inte tänkt på det. Det är nog en fråga för er i media att svara på snarare än för oss.

Som Åslund är inne på löste Djurgården avancemanget genom två övertygande segrar mot Skövde och BP med totala målskillnaden 10-0.

– Det var en riktigt sjuk utmaning som vi hade framför oss att lösa målskillnad efter den sits vi hade hamnat i. Vi visade att vi är riktigt starka som grupp och att vi är något på spåren, säger Åslund som startade i 0-2-förlusten mot Falkenberg men som därefter petats från elvan i två matcher på raken.

– Inte optimalt för mig så klart, men som flera gånger förr får man kriga på och göra det bästa av situationen.

Efter svaret från Kalle Karlsson: ”Hade ändå varit ett dåligt hyss”

Och så var det ju det där med planen att terrorisera Kalle Karlsson inför derbymatcherna mot Hammarby. Är planen fortsatt i bruk? Svar nej.

– Jag backar från det… Jag kommer tänka mer på mig själv och vårt lag, så hoppas vi att det räcker, säger Åslund.

Mycket snack och lite verkstad alltså?

– Det är så det ska vara, man ska tänka på sig själv och låta andra göra sitt – så slipper man lägga energi på annat.

Kalle Karlsson berättade för FotbollDirekt att Åslunds sms vid 04 ändå inte hade ploppat upp och stört sömnen.

”Jag är småbarnsförälder så luren är nog avstängd ändå. Man får ta de möjligheter som finns att sova på natten”, sa Karlsson efter att han fått höra om sin adepts psykningsplaner.

Åslund ler när FD återberättar Karlssons svar.

– Det hade ju ändå varit ett dåligt hyss i så fall…