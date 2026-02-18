Bajen uppgavs jaga Dif-spelaren: ”Vet inte var det kommer ifrån”

STOCKHOLM. Max Larsson skrev nyligen på för Djurgården.

Enligt Sportbladet fanns det dock intresse från Hammarby kring vänsterbacken kort innan övergången till rivalen blev ett faktum.

Men Bajens nya tränare Kalle Karlsson vill inte kännas vid det intresset.

– Jag vet inte var de uppgifterna kommer ifrån, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Kalle Karlsson fick Patric Åslund, Mikael Marqués och Max Larsson att blomstra i Västerås SK.

Nu spelar samtliga tre i Djurgården – medan Karlsson själv den här vintern bytt VSK mot Hammarby.

Det blir med andra ord speciella derbyn framöver mot Bajen för VSK-kolonin i Dif. Såväl Marqués som Åslund har för FD berättat om planerna kring psykningar mot sin förre tränare inför derbymatcherna.

”Man får väl terrorisera honom natten innan derbyna, skicka ett förbeställt sms som ploppar upp vid 04 på natten eller något”, sa Åslund förra veckan med ett leende.

Kalle Karlsson skrattar till när han får höra vad sina gamla adepter sagt.