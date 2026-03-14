Bajenstjärnan om speciella sitsen i Djurgården: ”Hade inte gillat det”

STOCKHOLM. Warner Hahn är ohotad etta i Hammarby.

Det kan man inte säga att Jacob Rinne och Filip Manojlovic är i Djurgården.

Inför derbyt lagen emellan på söndag tar Hahn ställning.

– Jag hade inte gillat det. Jag vet inte vem som står där men jag bryr mig heller inte, säger landslagsmålvakten för Surinam till FotbollDirekt.

Han älskar derbymatcherna – och att möta Djurgården.

Sedan Warner Hahn kom till Hammarby som Oliver Dovins ersättare sommaren 2024 har 33-åringen mött Djurgården tre gånger.

Det har på dessa matcher blivit två segrar och ett kryss.

Nu under söndagen drabbar lagen samman igen när Svenska cupens kvartsfinaler går av stapeln.

När FD frågar Hahn hur många mål stekhete kaptenen Nahir Besara kommer göra mot sitt favoritmotstånd skrattar landslagsmålvakten från Surinam.

– Sedan jag kom hit har han väl gjort mål i varje derbymatch mot Djurgården tror jag. Han är en sådan klasspelare, så enkelt är det. Klasspelare kliver fram i stormatcher, säger Hahn och fortsätter:

– Men det viktigaste är inte vem som gör mål, det viktigaste är att vi vinner och går vidare. Det är inte bara viktigt för oss utan likaså för supportrarna så att de kan komma till jobbet på måndag i grönvita kläder.

Hahn om Rinne vs Manojlovic – och udda händelsen i Tottenham: ”Hade blivit arg”

Hahn rankas som en av allsvenskans bästa målvakter och han är ohotad etta i Hammarby.

Hos derbymotståndet Djurgården är målvaktssitsen en helt annan där Jacob Rinne och Filip Manojlovic ständigt tampas om förstaplatsen där tränaren Jani Honkavaara roterar friskt.

– Jag hade inte gillat det, men det är upp till Djurgården och jag bryr mig verkligen inte egentligen. Det är en väldigt svår position att vara målvakt, det såg vi inte minst häromdagen i Champions League, säger Hahn och fortsätter:

– Om Djurgården byter målvakt varje vecka… jag vet inte inte vem som kommer stå mot oss men jag bryr mig som sagt heller inte.

Hahn var nyss inne på Champions League-matchen mellan Atlético Madrid och Tottenham från i tisdags där gästernas tränare Igor Tudor redan efter kvarten spelad valde att byta ut sin målvakt Antonín Kinský efter två jättemisstag. Detta ska nu ha fått tjeckiska keepern att vilja lämna klubben.

Warner Hahn ger nu sin syn på den minst sagt udda händelsen.

– Det är tränaren som bestämmer, men jag hade både blivit arg och ledsen. Så här är det dock som målvakt, misstagen vi gör kostar mycket. Jag hoppas han studsar tillbaka. Jag gjorde själv ett misstag för två veckor sedan mot Örebro, men skitsamma, det är sådant som händer.