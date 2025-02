BP mot Öis – här är startelvorna

IF Brommapojkarna tar emot Örgryte IS.

Nu har startelvorna släppts inför kvällens drabbning.

IF Brommapojkarna tar sig an Örgryte IS på hemmaplan denna söndagskväll och inför det mötet så har nu startelvorna släppts.

STARTELVOR:

IF Brommapojkarna: Blazevic-Timossi Andersson-Karlsson-Hovland-Zandén-Martinsson Ngouali-Nildén-Irandust-Odefalk-Arrhov-Alladoh

Örgryte IS: Rahm-Azulay-Dyrestam-Ketia-DahlqvistVindehall-Mujanic-Svensson-Bärkroth-Andersson-Sana.