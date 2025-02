Henrikssons hyllning till fansen: ”Gåshud”

Gais besegrade Karlbergs BK med 2-0 under fredagskvällen.

Starkt bidragande till det var Axel Henriksson – som har ryktats bort från klubben under vintern.

– Det känns stort att de fortfarande sjöng mina ramsor trots allt, säger 22-åringen till GP.

Efter att Karlbergs BK:s Karl Ward dragit på sig ett direkt rött kort löste Gais en 2-0-seger på Hammarby IP under fredagskvällen.



En insats som kanske hade mer att önska av den allsvenska fjolårssexan, som samtidigt tog tre nya poäng och just nu toppar gruppen.



Bidragande till ”Makrillarnas” seger var inhoppande Axel Henriksson som, tillsammans med Gustav Lundgren och August Wängberg, gjorde ett bra jobb på högerkanten. Inhoppet kom också lägligt för Henriksson som har dragits med lite skadeproblematik.



– Skönt att få lite minuter i benen. Sedan var det rätt tacksamt att komma in när man är en man mer. Men matchen behövde fortfarande vinnas och vi behövde göra mål, det var ett kritiskt skede. Kul att komma in och bidra till laget, säger Axel Henriksson till GP.



Under vintern har den 22-årige mittfältaren gjort gällande att han är redo för att flytta bort från Gais.



– Någonstans måste man se till sin historik och utnyttja när man är het på marknaden. För fotbollen är så pass kortsiktig och så pass mycket en färskvara, sade han till Fotbollskanalen förra veckan.



Efter fredagens match blev Henriksson hyllad av de tillresta Gais-supportrarna som, trots Henrikssons intervju, sjöng sina ramsor om mittfältaren.



– Det var faktiskt gåshud när jag hoppade in. För mig känns det stort att de fortfarande sjöng mina ramsor, trots allt, att jag inte har sagt det som varit bäst att säga.



I den sista gruppspelsmatchen ställs Gais mot IFK Norrköping i Göteborg. Detta i vad som ser ut att bli en gruppfinal.



– Superroligt att kunna vara med och slåss om cupen! Det är jättekul att tävla så här tidigt på säsongen. Jag är så oerhört taggad på att vara igång igen alltså, på att kunna spela fotboll, på att kunna spela tävlingsmatcher! Det är dags att slå Norrköping nu. Vi har torskat tre raka mot dem. Nu ska vi fan slå dem, avslutar Henriksson.