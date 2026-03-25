Hammarby får hemmaplansfördel i cupfinalen

Nu har hemmaplans-fördelen lottats inför damernas svenska cupen-final.

Då står det klart att Hammarby får spela på hemmaplan.

På damsidan kommer Häcken och Hammarby återigen att mötas i cupfinalen. Hammarby vill försvara sin titel medan Häcken har en dröm om dubbeln. Häcken slog ut Djurgården i semifinalen efter att ha lyckats vända matchen efter Schröders hattrick. Hammarby vann komfortabelt mot Kristianstads DFF på bortaplan efter två mål av Elin Sørum.



Herrarnas cupfinal har beslutats om att spela på neutral plan, där spelplatsen blir Strawberry Arena.



På damsidan blev det som planerat från början där spelplatsen lottades fram. Hemmaplansfördelen tilldelades under onsdagen Hammarby som kommer att spela på 3Arena.

Damernas cupfinal:

Hammarby – Häcken, 3arena, 16 maj.