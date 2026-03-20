Häcken till final – Schröder vände på egen hand

Under fredagskvällen gjorde Djurgården och Häcken upp om en plats i finalen av Svenska Cupen.

Länge såg också hemmalaget ut att knipa den platsen – efter Maria Olafsdottir Gros mål i den första halvleken.

I den andra såg dock Felicia Schröder till att kvittera matchen och ta den till förlängning – där hon fullbordade sitt hattrick.

Efter att ha vunnit sina grupper i Svenska cupen hade fyra lag tagit sig till slutspel. Detta i form av Djurgårdens IF, BK Häcken, Kristianstads DFF och Hammarby IF.

Under fredagskvällen gjorde de damallsvenska toppklubbarna upp om två platser i maj månads cupfinal.

Först ut var matchen mellan Djurgårdens IF och BK Häcken på Kristinebergs IP, som sparkades igång vid 18.

På platsmattan i Stockholm dröjde det endast tio minuter innan anfallaren Maria Olafsdottir Gros snappade upp en boll strax utanför straffområdet, efter ett tafatt försvarsspel från bortalaget. Avslutet vid den vänstra stolpen var säkert och ledningen ett faktum för Blåränderna.

Den första halvleken var också hemmalagets och ledningen i halvtid var allt annat än orättvis.

I den andra akten kom Elena Sadikus spelare ut som ett helt nytt lag och skapade mängder av chanser. Till slut skulle också målet komma, från underbarnet Felicia Schröder. Matchuret visade 81 när anfallaren fick bollen strax utanför straffområdet, vände upp och avslutade invid den ena stolpen.

Det målet skulle innebära att matchen gick till förläning. När den hade spelats i sju minuter slog Thelma Pálmadóttir in ett inlägg som Felicia Schröder nickade in. På tilläggstid såg hon även till att fullborda sitt hattrick och tillse att Häcken tog sig till final i svenska cupen.