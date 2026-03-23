Neo Jönssons besvikelse: ”Mycket tur”

Neo Jönsson och Oscar Krusnell har på olika sätt kopplingar till Hammarby.

Båda valde att tydligt fira sina respektive mål.

– Nu i efterhand så var det kanske lite dumt, säger Krusnell till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Cupsemifinalen mellan Hammarby och Sirius fick till slut avgöras på straffar. Där drog Hammarby det längsta strået efter två räddningar från Warner Hahn.

Målskytten Neo Jönsson menar att det inte bara är skicklighet som fällde avgörandet i hemmalagets favör.

– Det är väll lite slump att Bajen vinner. De har hemmapublik de får slå straff först och de får slå framför sina fans. De har mycket tur idag, säger han efter matchen.

Jönsson har aldrig representerat Hammarby, men han har en koppling till klubben. Neos pappa Nicklas Jönsson spelade för Bajen under 80 och 90-talet.

I de grönvita kretsarna är han främst ihågkommen för att 1989 ha gjort 6–0 målet borta mot Karlstad BK, vilket betydde att Hammarby tog steget upp till allsvenskan.

Sonen Neo lägger ingen värdering i att ha gjort mål mot klubben där pappa har kultstatus.

– Det är klart att det är speciellt att göra mål mot en storklubb som jag har historia med. Men det är professionellt. Jag vill vinna matchen. Jag gör mål och jag är nöjd, menar Jönsson.

En Siriusspelare som däremot har representerat Hammarby är Oscar Krusnell. Vänsterbacken gjorde mål under straffläggningen och firade genom att hyscha hemmapubliken.

– Jag kunde inte hålla mig. Det var ett jävla liv där innan straffen skulle tas, och sen blev det väldigt tyst när den gick in. Nu i efterhand så var det kanske lite dumt. Men det är väl lite kul också men känslor i fotbollen, säger Krusnell till FotbollDirekt.

Tror du de på läktaren var medvetna om din historia i Hammarby?

– Det vet jag inte. Så kanske de var. Men det var ingenting kopplat till min Hammarbykarriär. Det var mest bara en spontan reaktion.

Hammarby ställs mot Mjällby i finalen av svenska cupen. Matchen spelas den 14 maj.