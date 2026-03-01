Sirius målform håller i sig – ny seger mot Helsingborg

Sirius fortsätter ösa in mål i Svenska cupen.

Söndagens 4–1 hemma mot Helsingborg innebär tio fullträffar på två matcher.



Foto: Bildbyrån

IK Sirius har fått en drömstart på cupspelet. Efter 6–0 mot GIF Sundsvall i premiären följde laget upp med en ny övertygande seger på Studenternas under söndagen.

Mot Helsingborg var matchen i praktiken avgjord redan före paus. Två mål av Robbie Ure och ett från Tobias Ankergav 3–0 i halvtid.

I andra halvlek fyllde Marcus Lindberg på till 4–0 innan Casper Ljung reducerade.

Segern innebär att Sirius toppar gruppen. Nu räcker det med oavgjort i avslutningen mot Elfsborg för att säkra en plats i cupens slutspel.