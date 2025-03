TRE PUNKTER: ”IFK Göteborgs metamorfos”

MALMÖ. Malmö är klara för sin andra raka cupfinal och har chans att ta sin tredje cuptitel på fyra säsonger efter att ha slagit IFK Göteborg med 3-2 efter förlängning i semifinalen.

I finalen på Kristi himmelfärdsdag den 29:e maj möter skåningarna BK Häcken som i sin tur slog IFK Norrköping med 3-1.



Reporter: Joakim Sparr

Fansen levererade på hög nivå

Från pressrummet hörde jag med mer än en halvtimme till avspark ljudet från läktarna och jag möttes av en mäktig ljudkuliss när jag kom ut från katakomberna. Det var en tydlig tuppfäktning mellan fansen och en kamp om vilka som hördes högst. Trots att MFF ledde med 2-0 i paus så tystnade inte bortasektionen utan Blåvitts fans visade varför de är några av Sveriges bästa. Det var en del bengaler från båda sektionerna, främst från Göteborg vilket förhöjde stämningen. Båda lagens fans tände till efter Blåvitts reducering – Malmös för att få igång laget igen efter att ha varit lite nedtryckta och Blåvitts för att sjunga fram en kvittering – vilket de lyckades med. Sett till stämningen var matchen de extra 30 minuterna.

IFK Göteborgs metamorfos

Två raka säsonger med direkt bottenstrid och en försäsong senare så ser Blåvitt faktiskt riktigt bra ut under Billborn och Björklunds ledning. De öppnade bra första kvarten där de pressade MFF högt innan Malmö tog över och jag ska erkänna att jag hade räknat ut Blåvitt i halvtid när MFF ledde med 2-0. I andra halvlek styrde de spelet och fick rejäl luft under vingarna vid reduceringen med dryga kvarten kvar innan Thordarsson kvitterade i 87:e. Blåvitt har imponerat under hela cupen och spelar de så här med denna kämpaglöd under större delen av säsongen kommer det bli ett roligt år för dem – i alla fall med jämförelse med den senaste. Även om det inte räckte hela vägen idag är upphämtningen något som de ska vara nöjda över och ta med sig in i den allsvenska säsongen. Kanske är det så att det tryck de fått utstå från supportrarna under framför allt hösten och vintern har fått hela gruppen att bli tightare?

Intensiteten på plan

Det var tydligt redan från första sekund att matchen betydde mycket för båda lagen och konstigt vore väl annars, men det var uppenbart att de båda storklubbarna inte lade några fingrar emellan. Det small rejält och en hel del i duellspelet där Otto Rosengren stod för en rejäl kapning som dessutom var ganska dåligt tajmad. 21 frisparkar blåstes det för och tre gula kort delades ut i första halvlek av domaren Kristoffer Karlsson – samtliga för hemmalaget. Både Ekong och Tolf i Blåvitt tog livtag om vardera ytterback tidigt i andra och utökade antalet varningar. Det delades till slut ut nio varningar i matchen. Även efter avblåsningarna var det lite grinigt emellanåt vilket visade matchen betydelse mellan Sveriges två mest framgångsrika klubbar. Det var en härlig kamp och jag älskar de här typen av matcher med massa kamp och en del svineri.