Visar ingen oro – men påminner om hans situation i Djurgården

STOCKHOLM. Han fick inte visa framfötterna speciellt ofta i höstas.

Nu hoppas Hammarbys speedkula Obilor Okeke ta revansch i år på samma sätt som Djurgårdens norrman Bo Hegland nyligen yttrade sig om efter drömmålet förra helgen.

– Jag ville visa i fjol men det blev inte riktigt så, men jag vet att jag är bra nog och att jag kommer ta chansen när jag får den, säger norrmannen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

I kväll startar tävlingssäsongen med Hammarbys cuppremiär hemma mot IK Brage.

För Obilor Okeke blir detta också starten på revanschen. Han kom boostad efter sin succé i Osloklubben KFUM – men fick inte särskilt mycket speltid under hösten av Kim Hellberg i Hammarby.

Nu är Middlesbrough-flyktande Hellberg ersatt av Kalle Karlsson och Okeke har under försäsongen hittat ett fint samspel med Noah Persson som även han berättat för FD hur han suktar efter revansch 2026 efter en tung höst i fjol.

– Samspelet med Noah känns bra, det kan bli en bra relation med honom på planen, säger Okeke om samarbetet på vänsterkanten.

– Det är till vänster jag helst spelar, det är där jag spelat mest under karriären och där jag trivs bäst. Sedan är det inget konstigt att spela till höger heller, det är inte så att jag tackar nej om tränaren vill att jag spelar där. Jag vill bara spela och ha kul.

Ser själv likheter med Hegland i Djurgården

I lördags berättade Djurgårdens norrman Bo Hegland efter att han avgjort mot Vålerenga med ett drömmål att hösten i fjol var ”katastrof” för egen del, att han nu bara vill visa vem han är för den blårandiga publiken. Landsmannen Okeke känner igen sig och vill göra samma sak för sin grönvita publik i år.

– Jag kom från en väldigt bra säsong i Norge och ville ju visa samma sak här i fjol, men det blev inte riktigt så. Jag vet att jag är bra nog och att jag kommer ta chansen när jag får den, säger 23-årige Okeke och fortsätter:

– Så ja, det är typ samma för mig (som med Hegland). Jag vill visa att jag förtjänar att spela, att jag förtjänar att vara här.