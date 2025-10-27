Svenska U23-damlandslaget krossat av Tyskland: ”Tråkigt”

Det svenska U23-damlandslaget ställdes mot Tyskland under måndagen.

Då vann tyskorna med 4–0 på Malmö IP.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen ställdes det svenska U23-damlandslaget mot Tyskland i en träningslandskamp. Svenskorna kommer senast från en seger mot Skottland men i hemmamatchen på Malmö IP fick man se sig besegrade av tyskorna.

Efter första 45 stod det 1–0 till gästnationen som skulle komma att utöka i den andra.

När matchen var över stod det klart att det tyska U23-damlandslaget vann med 4–0.

– Det är såklart tråkigt att förlora med 4-0. I de perioderna där vi spelar lite rakare så är Tyskland extremt duktiga på att straffa oss, det är framförallt en halvtimme in i båda halvlekarna. När spelet går fram och tillbaka är de vassa på att både skapa chanser men framför allt göra mål, säger U23-förbundskaptenen Pierre Fondin efter matchen.

Sveriges startelva: Johanna Lundgren – Alice Bergström, Sofia Reidy, Bella Andersson, Hanna Wijk – Emilia Pelgander, Bea Sprung – Johanna Renmark, Lisa Björk, Matilda Nildén – Ellen Wangerheim