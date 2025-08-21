Liverpool ställdes mot Manchester United.

Då slog den svenske LFC-spelaren Cornelia Kapocs till med ett riktigt drömmål.

”Sensationellt från vår svensk”, skrev klubben.

Foto: Alamy

Under onsdagskvällen genrepade WSL-klubben Liverpool inför ligastarten om drygt två veckor. Merseyside-klubben ställdes mot storrivalen Manchester United i en träningsmatch, och det var då svenska Cornelia Kapocs, 25, slog till.

Den tidigare Linköping-spelaren fick bollens strax utanför offensivt straffområde och drog till med en riktig kalasträff som seglade in i målet.

”Sensationellt från vår svensk”, skrev Liverpool på X.

Sensational from our Swede 🇸🇪 pic.twitter.com/52JlFCNyis — Liverpool FC Women (@LiverpoolFCW) August 20, 2025

Träningsmatchen slutade 2–2. I Manchester United startade det svenska nyförvärvet Julia Zigiotti Olme, men stjärnvärvningen Fridolina Rolfö var utanför truppen.