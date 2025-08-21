Prenumerera

Foto: Alamy

Svenskans succé – drömmål mot United: ”Sensationellt”

Fredrik de Ron
Liverpool ställdes mot Manchester United.
Då slog den svenske LFC-spelaren Cornelia Kapocs till med ett riktigt drömmål.
”Sensationellt från vår svensk”, skrev klubben.

Liverpool, Storbritannien. 13 oktober 2024. Anfield, Liverpool, England, 13 oktober 2024: Cornelia Kapocs (7 Liverpool) under Barclays Women’s Super League-matchen mellan Liverpool och Manchester City på Anfield i Liverpool, England.
Foto: Alamy

Under onsdagskvällen genrepade WSL-klubben Liverpool inför ligastarten om drygt två veckor. Merseyside-klubben ställdes mot storrivalen Manchester United i en träningsmatch, och det var då svenska Cornelia Kapocs, 25, slog till.

Den tidigare Linköping-spelaren fick bollens strax utanför offensivt straffområde och drog till med en riktig kalasträff som seglade in i målet.

”Sensationellt från vår svensk”, skrev Liverpool på X.

Träningsmatchen slutade 2–2. I Manchester United startade det svenska nyförvärvet Julia Zigiotti Olme, men stjärnvärvningen Fridolina Rolfö var utanför truppen.

