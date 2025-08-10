Aston Villa gästade Marseille i en träningsmatch.

Då svämmade känslorna över för Mason Greenwood och Tyrone Mings.

Video Gabriel Gudmundsson om flytten till Leeds

Det var i lördagens träningsmatch mellan franska Marseille och Premier League-laget Aston Villa som tumult uppstod på innerplanen.

Situationen hade sin grund i att Marseille-spelaren, den tidigare Manchester United-stjärnan Mason Greenwood, 23, sparkade omkull Villa-målvakten Amadou Onana. Greenwood och Onana hamnade i bråk innan Tyrone Mings gick emellan.

Den 32-åriga Aston Villa-mittbacken, som har varit lagkamrat med Greenwood i det engelska landslaget, tog tag i Marseille-spelarens tröja och kastade bort honom. 23-åringens matchtröja gick sönder i samma situation.

Tyrone Mings tearing Mason Greenwood’s shirt. You love to see it. pic.twitter.com/RdB2vrdfkx — villareport (@villareport) August 9, 2025

Mason Greenwood åtalades för våld i nära relation efter att hans dåvarande flickvän gått ut med anklagelser om våld och hot. Utredningen lades senare ned.