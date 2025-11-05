STOCKHOLM. Skytteligakandidat och poängmaskin.

Trots det fick Nahir Besara, 34, inte en plats i landslaget.

– Hade inte varit konstigt om han blivit kallad, säger Paulos Abraham till FotbollDirekt.



Den nya svenska förbundskaptenen Graham Potter tog i dag, onsdag, ut sin första landslagstrupp. Då bjöd ”Blågult”-bossen på några rejäla överraskningar i truppen till VM-kvalavslutningen.

Både Malmö FF-spelaren Taha Ali, 27, och Gustav Lundgren, 30, i Gais togs ut och kan med det göra sina första tävlingsmatcher i det svenska herrlandslaget. Även Elfsborgs Besfort Zeneli, 22, blev kallad av Potter.

Men allsvenskans stora poängkung, Nahir Besara, inte ett samtal från den nya förbundskaptenen.

– Det är inte mitt jobb att ta ut deras landslagstrupp, men Taha Ali är en riktigt bra spelare som kan göra skillnad. Lundgren har haft en fantastisk säsong och Besfort Zeneli har under lång tid varit väldigt bra. Det är hög konkurrens från allsvenskan och det är många bra spelare. Det finns ett par i vårt lag som har varit väldigt bra och ett par i andra lag som har varit väldigt bra, säger Hammarby-tränaren Kim Hellberg.

”Han ska självklart vara en kandidat”

Besara toppar den allsvenska skytteligan, tillsammans med Ibrahim Diabate och August Priske, på 17 gjorda mål denna säsong, och har öst in poäng för ”Bajen” under de senaste fyra säsongerna.

– Det är klart att när det kommer ned till att spela ett kval och ta sig vidare från det under en väldigt kort tid så har Nahir kvalitéer som han har visat, som inte så många svenska mittfältare har. Det är klart att det fanns en möjlighet att använda sig av det under en kort period, fortsätter Hellberg.

”Bajen”-tränaren avslutar diplomatiskt:

– Det är bra spelare som kom med och Nahir är också en bra spelare.

Lagkamraten Paulos Abraham fyller i:

– Jag tycker absolut inte att det hade varit konstigt om han hade blivit kallad. Det har varit några från allsvenskan tidigare som har blivit kallade. Jag tycker självklart att Nahir ska vara en kandidat och absolut hade kunnat vara med i landslaget, säger han.

Hur viktig är han för er?

– Viktigast. Jag kan inte säga mer än så, men det tror jag att de flesta vet.

Sverige ställs mot Schweiz på bortaplan den 15 november och Slovenien hemma den 18 november i de två sista VM-kvalmatcherna.