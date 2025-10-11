Bardghji vill starta mot Kosovo: ”Vet vad jag kan”

SOLNA. Sveriges landslag är inne i en mörk period med en poäng på tre matcher i VM-kvalet.

Men framtidshopp finns, det visade Barcelonas Roony Bardhgji i går som under sina få minuter på planen charmade de 50 000 åskådare på plats.

Nu hoppas 19-åringen få chansen från start mot Kosovo på måndag.

– Jag vill alltid spela, jag vet vad jag kan och vad jag kan bidra med, säger han till FotbollDirekt.

Förlust med Schweiz i går och mörka rubriker i svensk press i natt. Avgångskrav mot Jon Dahl Tomasson, burop mot de svenska spelarna.

Men samtidigt fanns det en spelare som trots allt gladde de 50 000 på plats i går. Roony Bardhgji hoppade in i 85:e minuten och därmed gjorde Barcelonaspelaren debut i det svenska A-landslaget.

Det dröjde bara någon minut innan 19-åringen satte full fart på kanten och fick hela arenan att jubla.

– Jag hörde litegrann, säger Bardhgji till FD och ler innan han fortsätter:

– Men jag hann inte tänka så mycket på det, jag var så inne i matchen så jag hann inte lyssna. Men det var kul att spela med mycket positivitet inför fansen. Det enda positiva med matchen var att jag fick göra debut, klart det var kul. Men att vi inte vann matchen var inte kul, det är surt. Vi ville få med oss en vinst, ett bättre resultat. Nu blev det inte så.

Sveriges chans att kamma hem VM-kvalgruppen är därmed borta efter bara en poäng på tre matcher, det slog Schweiz lagkapten Granit Xhaka fast i går.

Blågult går nu en kamp om att bli grupptvåa och då krävs seger hemma mot Kosovo i Göteborg på måndag, en match Bardhgji hoppas starta i.

– Jag vill alltid spela, jag vet vad jag kan och vad jag kan bidra med. Jag vill visa mer, men det är upp till tränaren. Vi ska göra så bra resultat som möjligt i sista matcherna.

Förvånas över frågan: ”Det skulle jag inte säga”

Bardhgji är själv nöjd med sitt inhopp, även om Sverige släppte in 2-0 på tilläggstid med Barcelonaspelaren på planen.

– Det kändes jättebra. Så klart, det var fem minuter och lite tilläggsminuter så det var inte så mycket, men det gick bra ändå.

När frågan kommer om debutanten är överraskad att han fick chansen att hoppa in tittar Bardhgji förvånat.

– Överraskad? Svår fråga. Jag är alltid redo, jag värmde upp länge och var redo att bytas in om det behövdes. Så jag ska inte säga att jag var överraskad, men det var kul att komma in.

Vill se ett friare Sverige: ”Då blir det bra”

Bardhgji gladdes över 50 000 åskådare på plats, men han förstår att supportrarna buade ut laget efter förlusten.

– Hundra procent att jag förstår det. Klart det är tråkigt, vi ville göra det bättre. Vi spelar om VM, vi ska bara göra det mycket bättre, säger 19-åringen som trots att han är ny in i landslaget redan ser ett problem som kan lösas med mer frihet på planen.

– Vi ska gå ut och njuta när vi spelar. Jag känner inte att det är så mycket frihet, spelarna är inte sig själva. Vi ska ut och spela fotboll.

Precis som Xhaka var inne på i går menar Bardhgji att Sverige har spelare på hög nivå som ska kunna prestera bättre än vad som nu görs i landslaget.

– Vi har spelare på den allra högsta nivån. Vi ska spela med frihet som i klubblagen. Då blir det bra tillsammans och vi ska visa det i nästa match, säger Bardhgji som dock inte vill kalla landslaget som låst ute på planen.

– Nej det skulle jag inte säga, det är ingen som låser in oss. Jag vet inte om det är pressen eller så, men vi ska bara ut och vara oss själva. Vi ska vara fria när vi får bollen, vi ska våga riskera, skapa lägen och spela med varandra.

Barça-modellen?

– Det kan man säga, säger Bardhgji till FD och ler.

Du får gå ut och visa mot Kosovo helt enkelt?

– Haha, jag ska göra mitt bästa.