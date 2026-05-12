Beskedet: Brassestjärnan missar VM
Brasilien får klara sig utan Estevão.
18-åringen är inte uttagen i truppen till VM.
Detta på grund av en skada.
Chelsea-stjärnan Estevão åkte på en tuff skada i baksida lår för ett par veckor sedan. Den tillfällige tränaren Calum McFarlane bekräftade senare att 18-åringen missar resten av säsongen.
Nu står det även klart att Estevão missar sommarens VM. Brassen är inte uttagen i förbundskaptenen Carlo Ancelottis bruttotrupp.
Värt att notera är att Neymar, 34, tar en plats bland de 55 spelarna som har en chans att få spela mästerskapet i sommar. Den slutgiltiga truppen kommer att presenteras om en vecka.
Brasilien ställs mot Marocko, Haiti och Skottland i sin grupp.
