Beskedet: Spelare kan visas ut om de täcker munnen

Gianluca Prestianni täckte munnen och påstås ha yttrat sig homofobiskt mot Vinícius Júnior.

Händer någonting liknande i VM riskerar en spelare att få rött kort.

Det beslutade Fifa om på ett möte i Kanada.

I går meddelade The Athletic att Fifa hade för avsikt att ändra reglerna kring annullering av gula kort under sommarens VM.

Nu har man beslutat om två andra regeländringar inför sommarens mästerskap i USA, Mexiko och Kanada. Detta gjorde man under ett särskilt möte med Fifa-rådet i Vancouver under tisdagen där man godkände regeländringarna.

Den första regeländringen handlar om spelare som täcker för munnen när de samtalar med motståndare på planen. Nu får domaren, efter en egen bedömning, visa ut en spelare om denne täcker sin mun vid en konfrontation.

Detta har, med högsta sannolikhet, uppmärksammats efter att Gianluca Prestianni täckte sin mun och påstås ha yttrat sig homofobiskt mot Vinícius Júnior i en match mellan Benfica och Real Madrid i Champions League.

Fifa:s president, Gianni Infantino, är mycket tydlig med sin åsikt i frågan.

– Om en spelare täcker sin mun och säger något som får rasistiska konsekvenser måste han visas ut, självklart, förklarade Infantino enligt BBC och fortsatte:

– Det måste finnas en utgångspunkt att han sagt något han inte borde ha sagt, annars hade han inte behövt täcka munnen.

Vad gäller den andra regeländringen omfattar den protester mot domslut. Skulle en spelare eller ledare lämna planen i protest får domaren nu dela ut röda kort som bestraffning. Detta har uppmärksammats efter de kaosartade scenerna i finalen av de Afrikanska mästerskapen mellan Marocko och Sengal.