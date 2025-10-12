GÖTEBORG. Det svenska landslaget spelar tävlingsmatch i Göteborg.

Måndagskvällens VM-kvalmatch mot Kosovo är första gången sedan 2009.

– Jag har aldrig spelat med landslaget i Göteborg. Det är ovanligt, säger Alexander Isak.

Foto: Bildbyrån

När Sverige ställs mot Kosovo i VM-kvalet under måndagskvällen är det en ny hemmaarena för ”Blågult”. Landslaget är tillbaka i Göteborg och spelar en tävlingslandskamp på Ullevi för första gången sedan 2009.

Förbundskapten Jon Dahl Tomasson, som fick motta kraftiga burop senast mot Schweiz på Straberry arena i Stockholm, är positiv till fansens mottagande inför morgondagens match.

– Vi kom med tåget och supportrarna hejade på oss på ett väldigt positivt sätt. Det var väldigt fint. Än så länge är vi väldigt nöjda, och jag är säker på att de kommer att stötta laget i morgon, säger han på presskonferensen under söndagskvällen.

I förlustmatchen mot Schweiz i VM-kvalet i fredags visades bland annat banderoll med budskapen ”danskjävel” och ”avgå JDT” upp av missnöjda supportrar. Landslagsbossen förväntar sig inte att få samma mottagande på Ullevi i Göteborg, där 37 000 fans kommer att fylla arenan till bredden.

– Jag tror att de kommer att stötta laget. Jag är säker på det. Jag tror att det är viktigt att alla är enade, säger han.

”Det är annorlunda”

Sverige har inte spelat en tävlingslandskamp på Ullevi sedan 2009. Då var anfallsstjärnan Alexander Isak bara tio år gammal.

– Jag har aldrig spelat med landslaget i Göteborg. Det är ovanligt. Vi var ute och kollade på planen och den såg riktigt bra ut. Förhoppningsvis blir det något positivt. Det är en ny upplevelse för oss alla, säger han och fortsätter:

– Vi försöker vara positiva och ta varje utmaning som den kommer. Det är en ny utmaning för oss. Förhoppnignsvis påverkar det inte på något sätt. Men det är lite annorlunda än att spela på Friends (Strawbverry) som vi är vana vid.

Viktor Gyökeres fyller i:

– Gräset såg bra ut och är det fullt i morgon, och vi har mycket stöd bakom oss kommer det vara som att spela på hemmaplan.

Hyllningen: ”Älskar den här arenan”

En som däremot har spenderat mer tid i Göteborg är IFK Göteborg-produkten Benjamin Nygren. Celtic-spelaren har varmare känslor över att ”komma hem” än sina Stockholms-födda landslagskollegor.

– Jag älskar den här arenan. Jag har en tavla på den hemma, säger Nygren.

Matchen startar klockan 20:45 under måndagen.