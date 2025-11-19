Christensen kan möta Sverige i playoff: ”Coolt”

Danmark och Sverige ska spela playoff.

Det innebär att länderna kan möta varandra.

– Det skulle kunna vara coolt, säger Andreas Christensen till danska TV2.

Foto: Bildbyrån

Sverige och Danmark är tvingade till playoff-matcher för att kunna ta sig till EM. Under torsdagen är det lottning och Sverige kan ställas mot Danmark.

– Det skulle kunna vara coolt. Jag tror det, säger den danska landslagsspelaren Andreas Christensen till danska TV2.

För Barcelona-spelaren handlar det inte om motståndet, utan det viktigaste är att man går vinnande ur matchen.

– Ja, varför inte? Nej, jag bryr mig inte om vilka vi möter. Jag hoppas bara att vi kan resa oss direkt, säger försvararen.