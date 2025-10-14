Jon Dahl Tomasson är en pressad svensk förbundskapten.

Kenneth Jensen, chefsredaktör på danska Tipsbladet, tror att danskens tid är kommen.

– Allt verkar gå fel för Jon Dahl Tomasson just nu, säger han till FotbollDirekt.

Efter tre raka förluster och en poäng på fyra matcher i kvalet till VM 2026 är förbundskapten Jon Dahl Tomassons framtid i det svenska landslaget osäker. Efter gårdagens chockförlust hemma mot Kosovo pekade både experter och svenska supportrar på att det måste vara dags att gå skilda vägar med den danske coachen.

– Vi har fullt förtroende för vår förbundskapten tills vi inte har det. Det här är en extremt resultatstyrd bransch. Det tror jag att alla vet om. Vi har fullt förtroende för vår förbundskapten tills vi inte har det. Vi behöver så klart backa tillbaka lite och fundera lite och analysera vilka som är de bästa vägarna framåt, sa Kim Källström, fotbollschef i Svenska fotbollförbundet, efter förlusten.

I Dahl Tomassons hemland Danmark har reaktionerna på det svenska fiaskot och ”JDT:s” pressade ställning inte dröjt.

– Det var ganska väntat att ni skulle förlora matchen mot Kosovo med den dåliga stämningen inför matchen. Allt verkar gå fel för Jon Dahl Tomasson just nu, och jag kan inte se hur han ska ta sig ur detta, säger Kenneth Jensen, chefsredaktör på danska Tipsbladet, till FotbollDirekt.

Jämförs med Elanga och Hugo Larsson

– Jag förstod inte hans taktik mot Kosovo. Jag såg inte behovet av att spela med tre mittbackar i den här matchen – Sverige behöver göra mål – och när man tittar på hans byten i början av andra halvlek placerar han Elanga till vänster och Roony till höger för att de ska kunna skära in. Men varför behåller du då två nummer 9 på planen? De borde ju försöka få in inlägg med Isak och Gyökeres som är utmärkta i straffområdet, annars spelar man inte med två nummer 9. Sverige skapade egentligen ingenting.

Jensen pekar också på konflikten mellan förbundskapten Dahl Tomasson och den mångåriga landslagsmålvakten Robin Olsen som utspelade sig för två veckor sedan. Även Anthony Elanga och Hugo Larsson har varit i olika perioder varit i konflikt med ”JDT” sedan dansken klev på posten för runt ett och ett halvt år sedan.

– Det som också är oroande är allt runt laget. Det är mycket oväsen. Robin Olsen vill inte spela för ”JDT” igen. Kommer du ihåg Elanga-konflikten? Och det har också varit problem med Hugo Larsson. Detta är inte bra, säger chefsredaktören.

– Självklart måste man vara ett exempel om spelare vill diktera startelvan eller vad det nu må vara, och ingen spelare är större än laget, men när man ser så många fall av dispyter är det inte längre bara ett enstaka fall. Det talar för ett större problem. Det verkar för mig som att han har förlorat omklädningsrummet.

– Jag vet bara inte hur Jon Dahl Tomasson ska överleva detta. Om spelarna inte stöttar honom – och vi vet att fansen definitivt inte gör det – så vill även svenska medier att han ska bort. Det ser illa ut för ”JDT”, fortsätter Kenneth Jensen.