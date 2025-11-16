Elangas hyllning: ”Han har allt”

Förlust i debuten.

Men trots det hyllas förbundskaptenen Graham Potter.

– Han kan hitta den perfekta balansen, säger Anthony Elanga till Viaplay.

Det blev ännu en förlust för Sverige i kvalet till VM 2026 när den nytillträdda förbundskaptenen Graham Potter gjorde sin första landskamp som ”Blågult”-boss. Sverige föll med 4–1 borta mot Schweiz och andraplatsen i gruppen är därmed körd för svensk del.

Trots förlusten väljer stjärnspelaren Anthony Elanga att rikta stora ord mot sin förbundskapten.

– Han har allt. Han har en bra balans mellan coach, tränare och person. Han kan hitta den perfekta balansen. Vi alla jobbar hårt för honom och försöker få i gång matchplanen som han vill att vi ska göra på planen, säger han till Viaplay efter förlusten mot Schweiz.

Redan på tisdag ställs Sverige mot Slovenien i den sista kvalmatchen. Därefter väntar ett playoff till VM 2026 i vår, efter att Sverige vann Nations League-gruppen tidigare i år.

Elanga påpekar att det är viktigt att ge Graham Potter förtroende, trots lördagskvällens förlust.

– Lyssna, det är första matchen vi gör tillsammans. Vi har tränat tillsammans i fyra dagar. Det viktigaste är att vi försöker få rätt förutsättningar, hur han vill att vi ska spela. Vi släppte in fyra mål i dag, men en annan dag vinner vi den här matchen. Vi kan bara fortsätta jobba hårt och försöka göra det ännu bättre, säger han till Viaplay.