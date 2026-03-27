Förnedrade Sverige – nära sitt första VM

Kosovo besegrade Slovakien borta under torsdagen.

Nu är det lilla landet bara en match från att spela sitt första VM-slutspel.

– Vi är nära att skriva historia, säger Kosovos förbundskapten Franco Foda.

I höstas gick Sverige på pumpen mot Kosovo inte bara en utan två gånger. Den andra förlusten på Ullevi blev också droppen för Jon Dahl Tomasson, som fick sparken redan dagen därpå.

Nu är det lilla landet på Balken nära att överträffa såg själva ännu mer. Under fredagskvällen besegrades Slovakien på bortaplan med 4-3. På tisdag väntar Turkiet hemma i Pristina. Seger där och Kosovo spelar VM för första gången någonsin.

– Om vi hade haft en arena med 100 000 platser hade det ändå varit fullt. Vi är väldigt nära att skriva historia, men vi måste behålla lugnet i den här stora matchen mot Turkiet, säger förbundskaptenen Franco Foda till Gazeta Express.

Lagkaptenen Vedat Muriqi gjorde ett av målen när Sverige besegrades med 2-0 i Pristina. Nu vill han skjuta Kosovo till nya höjder.

– Det är det största för varje spelare som representerar sitt land – att nå ett världsmästerskap. Jag hoppas kunna uppnå det målet. Då kan vi också sprida glädje till människor över hela Kosovo, säger Muriqi till förbundets hemsida.