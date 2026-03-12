Genomgång: De kan ersätta Iran i VM 2026

Till följd av konflikten mellan Iran och USA finns det en stor risk att det iranska fotbollslandslaget drar sig ur det kommande mästerskapet i Nordamerika.

Därför har FotbollDirekt undersökt vilka konsekvenser en eventuell bojkott kan få, och vilken nation som kan tänkas få den vakanta platsen.

Foto: Alamy

Med tre månader kvar till premiären av sommarens VM i Nordamerika har en stor konflikt blossat upp i Mellanöstern. Två av de inblandade nationerna är USA och Iran, där ett av länderna står som värd för det kommande mästerskapet och det andra har kvalificerat sig till det.

Trots den väpnade konflikten mellan nationerna meddelade den amerikanska presidenten Donald Trump att man fortsatt har planerat för att alla kvalificerade länder ska delta i sommarens mästerskap. Detta återgav Fifa-presidenten Gianni Infatino via sina sociala medier.

”Vi talade också om den nuvarande situationen i Iran och det faktum att Irans landslag har kvalificerat sig för att delta i FIFA-VM 2026. Under samtalen upprepade president Trump att det iranska laget naturligtvis är välkommet att delta i turneringen i USA”, skrev Infantino.

Donald Trump och Gianni Infantino. Foto: Alamy

På den andra sidan konflikten har man dock en helt annan inställning till den fotbollsturneringen som sparkas igång i juni. Den iranska idrottsministern, Ahmad Donyamali, höll inte tillbaka när han uttalade sig om detta i nyhetsbyrån DPA.

– Efter att den korrupta regeringen dödade vår ledare finns det inga villkor som gör att vi kan delta i VM, berättade Donyamali.

– Med tanke på de illvilliga åtgärder som vidtagits mot Iran, två krig inom loppet av åtta eller nio månader, och flera tusen av våra människor dödades. Därför har vi definitivt ingen möjlighet att delta på det här sättet, fortsatte han.

Trots att det ännu inte har kommunicerats något officiellt ställningstagande från det iranska fotbollsförbundet ser mycket ut att tala för att den Islamiska republiken Iran inte kommer att delta under sommarens VM. Frågan är vilka konsekvenser det kan få för turneringen i sig och vilken nation som kan tänkas få den eventuellt vakanta platsen?

Fifa kan göra om grupp G

Foto: Alamy

The New York Times skriver att det internationella fotbollsförbundet, Fifa, har stort utrymme att antingen kalla in en ersättare alternativt justera turneringen efter ett eventuellt avhopp.

Ser man till Artikel 6 i Fifas regelverk för VM 2026 – som behandlar det fall att ett lag inte deltar i turneringen – finns det ett antal paragrafer som beskriver hur Fifa kan tänkas agera.

Regel 6.5 behandlar en “force majeure”, det vill säga extraordinära händelser som krig, naturkatastrofer och strejk som omöjliggör uppfyllande av ett avtal.

Där beskriver Fifa följande i sitt regelverk:

”Om en deltagande medlemsförening drar sig ur eller om en match inte kan spelas eller avbryts till följd av force majeure ska det behöriga FIFA-organet (inklusive Tournament Operation Centre) avgöra frågan efter eget gottfinnande och vidta de åtgärder som anses nödvändiga.”

I paragraf 6.7 står det:

”Om någon deltagande medlemsförening drar sig ur och/eller utesluts från FIFA World Cup 26 ska FIFA avgöra frågan efter eget gottfinnande och vidta de åtgärder som anses nödvändiga. FIFA kan besluta att ersätta den aktuella medlemsföreningen med en annan förening.”

Således ser Fifa ut att ha två huvudsakliga alternativ att ta i beaktning vid en eventuell bojkott eller ett uteslutande av Iran.

Man kan antingen ställa in Irans matcher, mot Nya Zeeland, Belgien och Egypten och göra om grupp G till en trelagsgrupp eller ersätta Iran med en annan nation.

Skulle det sistnämnda bli aktuellt ser mycket ut att tala för att Fifa sätts under en viss tidspress. I dag återstår mindre än tre månader innan VM drar igång och ett officiellt beslut från Iran ser ut att dröja. Detta till följd av att deras konflikt med USA och Israel endast är i sin linda och inte ser ut att avslutas i närtid.

Länderna som kan tilldelas Irans VM-plats

Foto: Alamy

Iran tog sig till sommarens världsmästerskap genom att vinna sin kvalgrupp framför Uzbekistan, Förenade Arabemiraten och Qatar. Tvåan i gruppen, Uzbekistan, fick även de en direktplats till VM samtidigt som den Förenade Arabemiraten förlorade ett play off-möte med Irak – som i sin tur ska spela ett interkontinentalt playoff i Mexiko i mars. Där kommer man att möta vinnaren i matchen mellan Bolivia eller Surinam och spela om en plats i slutspelet under sommaren.

Skulle Irak knipa VM-platsen genom det interkontinentala playoff-spelet står den Förenade Arabemiraten högst troligt på tur för att ta Irans eventuella plats i VM. Skulle Irak förlora kommer Fifa troligtvis att välja mellan “UAE” och Irak för att ersätta Iran.



Det slutar dock inte där. Det kan också bli så att Fifa vänder blickarna bort från Asien och istället väljer förloraren i den första playoff-matchen mellan Bolivia och Surinam. De skulle även kunna välja det högst rankade laget som inte har kvalificerat sig till turneringen, vilket kan bli Italien.

Sammanfattningsvis finns det inget tydligt regelverk kring vilket lag som kan tänkas ersätta Iran, i det fall att de drar sig ut. Således kan Fifa helt enkelt göra som man behagar.