Gyökeres efter succén: ”Pressen på mig”

Viktor Gyökeres var glödhet när det gällde som mest.

Svensken bjöd på ett hattrick som väckte liv i VM-drömmen.

– Det är sådana här matcher man spelar fotboll för och att få göra det hemma känns fantastiskt, säger Viktor Gyökeres till Fotbollskanalen.

Sverige mötte Ukraina på bortaplan under torsdagskvällen. Matchen spelades i Valencia och ”Blågult” kunde snabbt ta kommandot i matchen efter Gyökeres första mål för dagen kom efter cirka 13 minuter. Efter det bjöd han även på ett otroligt kontring där målvakt Kristoffer Nordfeldt fick en assist samt en stenhård straff. Tre mål i måstematchen som tog Sverige ett steg närmare VM.

– Som anfallare kan man ofta ha det ansvaret ute på planen. Det är väl inget jag fokuserade på. Jag har själv den pressen på mig, jag vill göra det bra och speciellt i landslaget vet man hur mycket det betyder för svenska folket, en själv och hela laget, säger målskytten till Fotbollskanalen.

Sveriges förbundskapten Graham Potter har förlängt kontraktet till 2030 och har fått mycket hejarrop och hyllningar från både spelare, ledare och experter. Nu väljer även Gyökeres att delge sin syn på hur Potter har förändrat herrlandslaget.

– Det är klart att det är många faktorer. Ibland är det svårt att sätta fingret på vad det beror på, men det har varit många spelarbyten i truppen senaste åren. Nu har vi spelat ihop oss under en del landskamper, även om det kanske inte sett bra ut tidigare. Man har matcher tillsammans och lär känna varandra ännu bättre. I dag kändes det bra.

Härnäst väntar match mot Polen, hemma på Strawberry Arena.

Matchen slutade 1–3 efter sen reducering av hemmalaget.