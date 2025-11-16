VM-kvalet fortsätter att vara ett fiasko.

Med en match kvar att spela har ”Blågult” bara fler poäng än fem andra nationer.

Sverige är samtidigt sämre än bland annat Litauen, Armenien och Kazakstan.

Foto: Bildbyrån

Kvalet till VM 2026 vill Sverige gärna glömma. Efter fem spelade matcher är ”Blågult” fortsatt segerlöst, och i går, lördag, kom den senaste av fyra raka förluster när Sverige föll mot gruppettan Schweiz.

I och med förlusten mot Schweiz kan ”Blågult” inte längre nå andraplatsen i gruppen, och kommer bli oseedat i playoff-spelet i vår.

Sämre än Malta

Med en match kvar att spela i de allra flesta grupperna står det klart att bara fem nationer har tagit färre poäng än Sverige (1) under VM-kvalet. Blåbärsnationerna Luxemburg, Bulgarien, San Marino, Liechtenstein och Gibraltar står alla på noll inspelade poäng.

Foto: Bildbyrån

Samtidigt står Sverige på samma antal poäng som bland annat Andorra, Azerbajdzjan och Belarus. ”Blågult” har tagit färre poäng än nationer som Malta, Cypern, Estland, Litauen, Lettland, Armenien och Kazakstan.

Sverige ställs mot Slovenien i den sista gruppspelsmatchen på tisdag.